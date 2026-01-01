В Перми на производственном объекте тушат пожар площадью 800 квадратных метров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание на территории производственного объекта, расположенного на улице Соликамской. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

По предварительным данным, инцидент произошел во время технологического процесса: разгерметизация системы охлаждения установки привела к последующему возгоранию. По прибытии первых пожарных расчетов к месту вызова было установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом.

Для борьбы с огнем на месте развернут оперативный штаб и созданы два боевых участка. Огнеборцы применяют ручные, лафетные и пенные стволы. К тушению привлечена усиленная группировка сил и средств: работают более 60 человек личного состава и 16 единиц специальной техники.

Сведений о пострадавших не поступало. Информация подлежит уточнению.

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