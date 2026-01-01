В Перми на производственном объекте тушат загоревшуюся емкость с дизельным топливом Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание на территории производственного объекта, расположенного на ул. Соликамской.

По прибытии первых пожарных расчетов к месту вызова было установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом.

К ликвидации пожара привлечена усиленная группировка сил и средств: на месте работают более 60 человек личного состава и задействовано 16 единиц специальной техники.

На данный момент сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

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