В работе спортивной академии в Прикамье нашли нарушения Поделиться Твитнуть

Рособрнадзор вынес официальное предупреждение Чайковской государственной академии физической культуры и спорта. Ведомство указало на недопустимость несоблюдения обязательных норм, однако суть конкретных претензий не разглашается. Об этом пишет «Рифей».

Данный вуз оказался в числе 19 учебных заведений, в работе которых надзорный орган выявил те или иные нарушения.

Стоит напомнить, что с 2025 года пост ректора Чайковской академии занимает знаменитый спортсмен, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

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