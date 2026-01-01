Цифровой ID поможет льготным посетителям учреждений культуры Пермского края Подтвердить право на льготы можно в мессенджере МАКС Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В Пермском крае существует множество льготных категорий посетителей учреждений культуры: студенты, члены многодетных семей, пенсионеры, люди с инвалидностью и другие граждане с льготами могут бесплатно или со скидкой посещать театры, музеи, выставочные залы. Министерство культуры Пермского края сообщает, что отныне не обязательно предъявлять бумажные документы для подтверждения льготного статуса: для удобства жителей региона запущен мобильный сервис «Цифровой ID», позволяющий сделать это прямо в мессенджере МАКС.

Достаточно показать динамический QR‑код в мессенджере МАКС — и можно воспользоваться льготой в театре, музее или другом учреждении культуры.

Для этого необходимо:

• Заранее оформить «Цифровой ID» через приложение МАКС;

• Приобрести в кассе учреждения или онлайн льготный билет;

• При посещении учреждения показать его сотруднику динамический QR‑код;

• Сотрудник отсканирует код, и система мгновенно проверит наличие льготы.

QR‑код обновляется каждые 30 секунд, его нельзя использовать повторно. Персональные данные носителя «Цифрового ID» при сканировании QR-кода не передаются и не отображаются: на экране будет только отметка «да/нет», показывающая, есть ли у предъявителя право на льготу. Экран с фото и QR‑кодом защищён от скриншотов и трансляций. Каждая проверка фиксируется в системе «Госуслуг» — все это обеспечивает безопасность использования.

Сервис доступен только гражданам России старше 18 лет. Для его использования нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

По состоянию на 1 августа раз жители Пермского края воспользовались возможностью подтвердить свой льготный статус через мессенджер МАКС уже более 6000 раз.

В МАКС есть и другие удобные сервисы и информационные каналы: каналы учреждений культуры, чат-бот Пушкинской карты национального проекта «Семья», чат-боты Пермской краевой филармонии и краевой библиотеки им. А.М. Горького. Все они позволяют ориентироваться в культурных событиях и планировать свой досуг.

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