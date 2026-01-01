Четыре района Перми на время останутся без воды Отключения связаны с работами на сетях водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Синица

В связи с проведением аварийных и плановых работ на сетях водоснабжения в четырёх районах Перми запланированы отключения холодной воды. Информация опубликована на сайте «Новогор-Прикамье».

В Дзержинском районе 10 августа с 09:30 до 19:30 останутся без воды дома по адресам: Абаканская, 34, 37; Заречная, 11; Красноборская, 77; 2-я Красноборская, 3; Ленвинский, 35; Нижнетавдинская, 8; Путейская, 45; 2-я Путейская, 31; Сортировочная, 40; Хабаровская, 7.

Ровно на сутки, с 09:00 10 августа до 09:00 11 августа останутся без холодной воды дома на Парковом, 25д, 27а, 36. С 09:00 13 августа до 09:00 14 августа не будет холодной воды в доме на Парковом, 40а. С 09:00 17 августа до 09:00 18 августа отключат холодную воду на ул. Барамзиной, 42, 42/2, 42/3; на ул. Папанинцев, 10, 12.

В Ленинском районе 6 августа с 10:00 до 18:00 продлится отключение холодной воды на ул. Ленина, 25; на ул. Петропавловской, 25, 26, 27, 29, 30; на ул. Сибирской, 11. 7 августа с 10:00 до 19:00 отключат холодную воду на ул. Советской, 102, 102а. С 09:00 8 августа до 09:00 9 августа отключат холодное водоснабжение домов по адресам: ул. Крисанова, 12а, 12б, 12в, 19; ул. Ленина, 65, 67; ул. Петропавловская, 60, 60/1, 62, 64, 66, 99, 101, 103, 105; ул. Решетникова, 30. 9 августа с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды на ул. Окулова, 14, 31, 33, 73а.

В Мотовилихинском районе 5 августа с 10:00 до 18:00 отключат холодную воду на ул. Уральской, 63, 67, с 10:00 15 августа, до 10:00 16 августа не будет холодной воды по адресам: ул. Гарцовская, 33, 46, 50, 52, 54, 64; ул. 4-я Запрудская, 29, 31; ул. Колыбалова, 2, 8, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 44; ул. Кувинская, 34; ул. Лядовская, 85-123; ул. Народная, 48.

В Свердловском районе с 10:00 10 августа до 10:00 11 августа не будет холодного водоснабжения здания городского УМВД по ул. Сибирской, 48. С 10:00 15 августа до 10:00 16 августа продлится отключение холодной воды на ул. 1-й Красноармейской, 41-58, на ул. Газеты «Звезда»,56; на Комсомольском пр., 60-64.

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