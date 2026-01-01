В Прикамье простятся с погибшим в зоне СВО Сергеем Орловым Он скончался 16 июля 2026 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

5 августа в селе Орда Пермского края состоится прощание с Сергеем Сергеевичем Орловым, который погиб во время выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции. Он скончался 16 июля 2026 года на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Церемония прощания начнётся в 11:00 в Ординском Доме культуры, расположенном на ул. Советской, 26. Отпевание пройдёт в храме Пророка Илии, а затем Сергей Орлов будет похоронен на местном кладбище.

Администрация Ординского муниципального округа Пермского края выразила соболезнования родным и близким погибшего.

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