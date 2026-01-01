В аэропорту «Большое Савино» в Перми реконструируют перрон и рулёжную дорожку Идут работы по обустройству инженерных коммуникаций Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В первый этап реконструкции инфраструктуры аэропорта «Большое Савино» в Перми входят обустройство перрона, рулёжной дорожки С и пути руления. Также будут выполнены работы по устройству инженерных коммуникаций и освещения.

В настоящее время продолжается асфальтирование перрона и пути руления. В министерстве транспорта региона рассказали, что на пути руления осталось уложить последний слой асфальта — четвёртый, в три слоя заасфальтирована и половина перрона. Пробы покрытия отправляют в лабораторию на проверку на соответствие проектной документации отправляются после укладки каждого слоя. Аэродромная разметка будет нанесена после завершения асфальтирования.

На рулёжной дорожке С на 93% завершена засыпка котлована. В ведомстве пояснили, что остался участок, где необходимо проложить элементы водосточно-дренажной системы, переустроить сети связи и электросети. Устойчивость покрытия к перепадам температур обеспечит противопучинистый слой из щебёночно-песчаной смеси толщиной до 2 м — он выполнен на 60%.

В части работ по обустройству инженерных коммуникаций смонтирована насосная станция, водосточно-дренажная сеть готова на 98%, кабельный канал для электрификации мачт освещения и насосной станции — на 90%.

Впереди — работы по монтажу мачт освещения, систем молниезащиты и заземления, аэродромных знаков и сигнальных огней.

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