В Перми прокуратура через суд вернула муниципалитету торговые объекты на набережной Камы Ранее мэрия передала индивидуальному предпринимателю павильоны без проведения торгов Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

По иску прокуратуры Пермского края арбитражный суд признал недействительными договоры аренды муниципального имущества на набережной Камы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре установили, что администрация передала индивидуальному предпринимателю нестационарные торговые объекты на набережной без проведения торгов. Прокурор доказано, что законных оснований для такой передачи в обход конкурсных процедур не было.

В итоге решением Арбитражного суда Пермского края от 29 июля 2026 года исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме. Суд постановил возвратить муниципальное имущество в собственность города. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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