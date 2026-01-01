В Перми прокуратура через суд вернула муниципалитету торговые объекты на набережной Камы

Ранее мэрия передала индивидуальному предпринимателю павильоны без проведения торгов

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  Прокуратура Пермского края

По иску прокуратуры Пермского края арбитражный суд признал недействительными договоры аренды муниципального имущества на набережной Камы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В прокуратуре установили, что администрация передала индивидуальному предпринимателю нестационарные торговые объекты на набережной без проведения торгов. Прокурор доказано, что законных оснований для такой передачи в обход конкурсных процедур не было.

В итоге решением Арбитражного суда Пермского края от 29 июля 2026 года исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объёме. Суд постановил возвратить муниципальное имущество в собственность города. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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