В Пермском крае 184 выпускника завалили ЕГЭ Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В 2026 году в Пермском крае 184 ученика не смогли сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ), сообщили в министерстве образования региона порталу perm.aif.ru.

В ведомстве отметили, что основной период ЕГЭ в Пермском крае завершился. В экзаменах приняли участие 10 224 выпускника. Наиболее популярными предметами по выбору оказались обществознание, информатика, биология, физика и химия. Профильную математику выбрали более 55% учащихся.

По информации минобразования, 184 участника (1,9%) не смогли выполнить задания на удовлетворительном уровне. Большинство из них получат возможность пересдать экзамены в сентябре.

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