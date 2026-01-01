Доставка цветов обошлась пермячке в 2,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми женщина лишилась 2,6 млн руб. из-за мошенников, которые представились сотрудниками цветочного магазина и спецслужб, сообщили в ГУ МВД Пермского края.

С 64-летней жительницей связался мошенник, выдавший себя за сотрудника цветочного магазина. Он обманом выманил у женщины код из СМС, якобы для доставки букета и подарка. После этого ей пришло сообщение от неизвестного номера с предупреждением о мошенничестве. Позвонив по этому номеру, она услышала мужчину, который представился специалистом «Госуслуг». Он заявил, что полученный код уже был передан аферистам, и от её имени была оформлена доверенность на гражданина Украины.

Далее в дело вступили другие мошенники, которые назвались сотрудниками Финцентра и ФСБ. Они убедили женщину задекларировать свои накопления и обналичить деньги. В результате пермячка перевела более 2,6 млн руб. на неизвестные счета.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. На основании её заявления было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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