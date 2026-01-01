Предприятие из Перми расширяет производственные мощности Объём инвестиций составляет 80 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В рамках рабочего визита губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил ООО «НБТЕХ», которое разрабатывает и создаёт автоматизированные промышленные линии и нестандартное оборудование, востребованное крупными предприятиями строительной и перерабатывающей отраслей.

Главе региона продемонстрировали полный цикл производства — от проектирования до выпуска продукции и её дальнейшего обслуживания. В 2026 году компания взяла промышленную ипотеку. Это позволило предприятию переехать в собственное помещение площадью 5 тыс. кв. м и реализовать ряд крупных проектов. В частности, ООО «НБТЕХ» поставило промышленные комплексы на предприятия России и Казахстана и расширило экспортное направление.

В настоящее время компания вкладывает 80 млн руб. в модернизацию и расширение производственных мощностей. После внедрения и запуска новых автоматизированных линий и цифровых систем управления количество выпускаемой продукции планируется увеличить на 50%.

«Самое главное — решения «НБТЕХа» помогают нашим компаниям повышать производительность и качество продукции, а также снижать затраты. Предприятие ежегодно принимает участие в профильных выставках. Делятся — им важно показать, что в Прикамье сильные инженерные кадры. Именно они создают оборудование, которое двигает вперед промышленность — и в родном регионе, и по всей стране», подчеркнул в своих социальных сетях Дмитрий Махонин.

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