В центре Перми заработал клуб ракеточных видов спорта Пока в техническом режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В торгово-развлекательном центре «Колизей Cinema». на месте бывшего кинотеатра, открылся клуб ракеточных видов спорта «Корты». Об этом сам клуб проинформировал горожан в социальных сетях. Отмечается, что пространство заработало с 1 августа в техническом режиме.

На данный момент доступны для бронирования три падел-корта и зал для настольного тенниса. Работы по подготовке кортов для сквоша и бадминтона подходят к завершению.

Напомним, помещения на четвертом и пятом этажах «Колизея Cinema» принадлежат ООО «Кинодом», находящемуся под контролем предпринимателя Александра Флегинского. Ранее эти площади арендовала сеть «Синема Парк». В феврале 2023 года стало известно о прекращении арендного соглашения между сторонами из-за разногласий по поводу расчёта арендной платы.

Кинотеатр «Синема Парк» в ТРК закрыли 27 февраля 2023 года, а летом того же года появилось предложение об аренде помещений, где ранее находились кинозалы.

Позднее стало известно, что помещения бывшего кинотеатра в комплексе «Колизей Cinema» будут отданы под спортивный центр.

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