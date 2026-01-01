Пермская «Парма» усилилась американским защитником Брайаном Фоббсом Ему 28 лет Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермский баскетбольный клуб «Парма» заключил однолетний контракт с 28-летним американским защитником Брайаном Фоббсом, сообщает пресс-служба команды.

Брайан Фоббс начал свой путь в баскетболе в школьные и студенческие годы, выступая за колледж Дженеси и команду первого дивизиона NCAA «Тайгерс» из Таусонского университета. Его профессиональная карьера стартовала в Финляндии, где он играл за «Вилпас Викингз». Затем он перешёл в бельгийский клуб «Кенгуру Мехелен», где в 2023 году стал самым ценным игроком национальной лиги. После этого Брайан выступал за итальянский «Динамо Сассари» и немецкие команды «Телеком Баскетс» и «Ольденбург».

В минувшем сезоне в составе «Ольденбурга» Фоббс набирал в среднем 14,6 очка, собирал 3,9 подбора и отдавал 2,9 передачи за 34 матча в немецкой Бундеслиге.

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