Построенные в Кудымкаре четыре аварийных дома оценит апелляция Осужденный топ-менеджер Дмитрий Седов отрицает хищение 275 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Седов

Михаил Лобанов

В Перми начались апелляционные слушания 108-томного уголовного дела Дмитрия Седова, бывшего представителя застройщика ООО «Квадра групп» (Москва). Он осужден на 5 лет 6 месяцев лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 тыс. руб. за криминал при возведении четырёх многоквартирных домов в Кудымкаре — административном центре Коми-Пермяцкого округа. Седов считает обвинение недоказанным и объясняет дефекты, выявленные в зданиях 2014-2017 годов постройки, естественным износом.

Расследование начато 10 ноября 2022 года, Дмитрий Седов отправлен за решетку 10 января 2025 года. Приговор вынесен Кудымкарским городским судом 28 мая 2026 года. Помимо производства работ, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ), топ-менеджер уличен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Криминал усмотрен при исполнении в 2014-2017 годах контрактов, заключенных с администрацией Кудымкара и минстроем Пермского края. Финансирование велось из федерального, краевого и муниципального бюджетов — для переселения в 230 квартир обитателей аварийного жилья. Однако новостройки оказались тоже аварийными и сразу потребовали капремонта.

Ущерб на общую сумму 275 млн руб. определен по домам по ул. Онькова, 24а, б, в и ул. Шестакова, 10 в Кудымкаре. Потерпевшими признаны 89 граждан, городская администрация и краевой минстрой.

Экспертиза выявила, что здания возведены из дешевых и низкокачественных материалов. Поэтому несущая способность наружных и внутренних стен не соответствует проектной. Имеются многочисленные трещины в кладке. Состояние чердачных перекрытий, кровли, стоек и подкосов — ограниченно-работоспособное. Безопасность проживающих в зданиях людей не обеспечена, существует вероятность обрушения.

Местами в стенах имеются пустоты и отсутствует цементный раствор, отдельные блоки свободно двигаются руками. Так, в доме по ул. Онькова, 24б средняя прочность бетонных блоков меньше проектной на 92%. Несущие стены, плиты покрытия технического подполья находятся в аварийном состоянии.

Приговор Кудымкарского городского суда обжаловала защита и сам Седов. На первом заседании апелляционной инстанции 4 августа он заявил об отсутствии части рабочей документации среди вещественных доказательств, подшитых в 61 том. Председательствующая на слушаниях судья Екатерина Быстрова объявила перерыв до 11 августа. Осужденному, его адвокатам Николаю Попову и Ивану Хозяйкину предложено еще раз осмотреть вещдоки и конкретизировать позицию.

Михаил Лобанов

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