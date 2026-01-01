C начала года в Перми детям-сиротам передали 109 квартир Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление жилищных отношений администрации Перми проинформировало, что с начала 2026 года уже предоставлено 109 квартир для детей-сирот, включая одну освободившуюся.

Городские власти приобретают отдельные квартиры площадью от 28 кв. м для этих категорий граждан. В 2026 году планируется покупка 137 квартир для детей-сирот. За период с 2026 по 2028 годы будет закуплено 444 квартиры.

Важно отметить, что дети-сироты могут получить собственное жильё, реализовав жилищный сертификат, который предоставляет Министерство труда и социального развития Пермского края. С начала года было реализовано 42 таких сертификата.

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