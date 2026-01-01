Стала известна программа прикамского «Строганов феста» Поделиться Твитнуть

В Усолье Строгановском, на территории историко-архитектурного комплекса, 8 августа 2026 года состоится пятый «Строганов фест» (0+). Как напомнили в краевом правительстве, фестиваль признан одним из лучших туристических событий России в области культуры и искусства по версии Russian Event Awards, а также удостоен Национальной премии «Серебряный Лучник» за инновационное концептуальное решение.

На главной сцене фестиваля пройдет музыкальная программа «Соль России», в которой выступят известные артисты. Среди них — якутская певица Олена Уутай, сочетающая горловое пение и варган, хор Валаамского монастыря, творческие коллективы «Вишерские ветры» и «Комонь». Главная звезда вечера — Татьяна Куртукова, вместе с которой на сцену выйдет оживший с помощью искусственного интеллекта Григорий Строганов. Концерт будет посвящён Году единства народов России. Впервые на фестивале состоится проект «Хоро-хоровод», где гости смогут спеть как традиционные песни разных регионов России, так и современные хиты хором.

Гости фестиваля смогут увидеть этно-коллекцию Ольги Шейерман, представляющую наряды губерний России конца XIX — начала XX века. Среди них — Вологодская, Рязанская, Нижегородская, Вятская, Курская, Пензенская, Симбирская, Олонецкая, Пермская, Архангельская и другие. Показ приурочен к Году единства народов России и 420-летию Усолья.

Для любителей кулинарных изысков будет работать площадка «Будь, как Строганов, ешь бефстроганов!». Здесь выступят лучшие повара страны: шеф-повар и ресторатор Александр Белькович, победительница «Битвы шефов» Сусанна Гукасян, ресторатор Николай Канищев и бренд-бармен Никита Белозеров. Гости смогут увидеть мастер-шоу от профессионалов.

Театральную часть фестиваля представит независимая компания нмхт под руководством режиссера Александра Шумилина. Зрители увидят несколько эпизодов: «ЖИЗНЬ» в формате театра наблюдений, «ПУТЬ» в формате спектакля-прогулки и «ДОМ» в формате театрального сериала, созданного совместно с Театром горожан «Шахта» и ансамблем «Цветьё». Также выступят детский исторический театр «Ожившая история» из Орла и уличное действо от Театра народной истории «Притоп» и сказителя Даниила Воробьева, которые перенесут участников в эпоху строгановских достижений.

Деловая программа включает Форум действий «Строгановы 2.0», где обсудят промышленность, туризм, креативную экономику и создание сообщества лучших горнозаводских фестивалей России.

Для детей будет организована специальная программа: мастер-класс по созданию костюмов, строительство и запуск соляного флота, создание фестивального комикса, посещение сеновала и знакомство с технологиями будущего. Все активности объединяют искусство и историю.

Фестивальное пространство будет разделено на несколько тематических слободок. На Главной аллее расположится «Строганов лавка» с сувенирами, открытками, фестивальными десертами и коллекцией Вязовских пряников. В Рабочей слободке будут представлены арт-объекты, включая «Древо России», интерактивные и профориентационные площадки Усольского калийного комбината и Фонда Мельниченко. В Торговой слободке пройдет ярмарка с мастер-классами ремесленников, в Арт-слободке — выставки и мастер-классы, в Расслабодке и Игровой слободке — зоны отдыха, театр и семейные игры. В Палатах Строгановых будут проходить театральные показы, чайная мастерская, иконописная мастерская и выставки.

В честь 420-летия Усолья запланированы два специальных проекта: коллажная мастерская «Усольские окна» от объединения «Корпус художников», где участники создадут открытки-коллажи с изображениями города, и арт-объект «Храм будущего» с интерактивной частью «ЗВОНИ!».

В завершение фестиваля состоится торжественная церемония награждения лучших сотрудников «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» государственными и корпоративными наградами. Фестиваль организован при поддержке компании «ЕвроХим», Фонда Мельниченко и Центра культурных инициатив «Сирин». Мероприятие проходит при содействии администрации города Березники и историко-архитектурного комплекса «Усолье Строгановское».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.