В Перми начали продавать брелоки для оплаты проезда Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент транспорта администрации Перми объявил о начале продажи брелоков для бесконтактной оплаты проезда. Эти компактные устройства по функциональности идентичны классическим транспортным картам. Пассажирам достаточно выбрать подходящий тариф и поднести брелок к валидатору во время поездки. Льготные категории тарифов также доступны для использования с новыми носителями.

Анатолий Путин, начальник городского департамента транспорта, отметил: «Чип транспортной карты может быть встроен в любой носитель, что позволяет выпускать её в различных форматах. При этом мы сохраняем традиционные транспортные карты. Пассажиры смогут выбрать наиболее удобный вариант для себя».

Приобрести брелоки можно в пунктах продаж на ул. Ленина, 28 и 68. Их стоимость составляет 150 руб.

Пользователи могут перенести тарифы с действующих или виртуальных карт на новый брелок. Для этого нужно обратиться в группу ВКонтакте «Пермский транспорт. Поддержка», предоставив номер новой карты и чек о пополнении старой.

Пополнение баланса брелока осуществляется аналогично пополнению транспортной карты. В мобильном приложении «Пермский транспорт» достаточно добавить брелок по уникальному номеру, указанному на его обратной стороне. Затем можно пополнить баланс на нужную сумму или приобрести проездной билет. Пополнение также доступно через сайт, приложения некоторых банков или наличными в пунктах продажи билетов.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.