В Прикамье выявили три тысячи нарушений миграционного законодательства С начала года принято 53 решения о депортации иностранцев за пределы РФ Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ГУ МВД России по Пермскому краю

За первые шесть месяцев текущего года сотрудники полиции Прикамья провели масштабную проверку соблюдения миграционных норм. В ходе рейдов было обследовано более 6 тыс. объектов (предприятий, жилых помещений и мест компактного проживания). По результатам проверок задокументировано около 3 тыс. правонарушений в сфере обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По материалам, собранным полицией, принято 366 решений об административном выдворении нарушителей за пределы РФ, вынесено 53 решения о депортации. На сегодняшний день въезд на территорию России закрыт для 592 иностранцев.

Кроме административных мер, правоохранители возбудили уголовные дела. Выявлено 116 преступлений в сфере миграции. Сколько это от общего количества и какие именно это преступления, в ведомстве не уточнили.

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