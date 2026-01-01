Цена квадратного метра в новостройках Перми выросла за июль на 3,1% Рост может быть связан с ожидаемым в октябре повышением процентной ставки по ипотеке Поделиться Твитнуть

Рынок новостроек ожил после периода застоя. В большинстве крупных городов России цены на строящееся жилье начали уверенно расти. Это заключение сделали эксперты федерального портала «Мир квартир», проанализировав данные по 70 крупнейшим городам страны.

Так, стоимость квадратного метра новостроек увеличилась в 60 из них и снизилась в десяти. После продолжительного периода снижения цены начали активно расти в Сочи (+9,6%), Махачкале (+9,3%), Санкт-Петербурге (+8%), Мурманске (+6,6%). В Перми цена «квадрата» выросла на 3,1% до 169 835 руб. В среднем по всей стране стоимость квадратного метра выросла на 2,8% и составила 164 581 руб.

Цены на квартиры выросли в 53 из 70 городов и снизились в 17. Наиболее значительный рост отмечен в Набережных Челнах (+9,7%), Махачкале (+9,7%), Владимире (+8%), Сургуте (+7,6%) и Мурманске (+6,8%). В Перми цена лота подросла менее заметно — на 1,1% (до 8 477 133 руб.). В целом по России средняя цена квартиры выросла на 2% и достигла 8 515 457 руб.

Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир», предполагает, что рост цен в июле может быть связан с ожидаемым в октябре повышением процентной ставки по ипотеке для семей с одним ребёнком и жителей столичных регионов. Также могли сыграть роль эффект отложенного спроса и снижение ключевой ставки, что, возможно, вселило в покупателей уверенность в будущем рефинансировании ипотеки.

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