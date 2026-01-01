В Пермском округе очищены новые загрязнённые нефтепродуктами участки берегов рек Поделиться Твитнуть

фото из соцсетей Ольги Андриановой

3 августа прошло заседание межведомственной рабочей группы, где представители ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» отчитались о ходе ликвидации последствий разлива сточных вод в бассейнах рек Пыш и Мулянка.

В выходные 1 и 2 августа из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся на 0,5 м. В пятницу была завершена постройка насыпной дамбы, которая успешно удержала воду и предотвратила распространение нефтепродуктов.

Как сообщили в минприроды, на участке №4 «р. Мулянка, ул. Строителей — "Красный Октябрь"» компания «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» непрерывно следит за состоянием боновых заграждений вблизи впадения в Каму. На месте задействован экскаватор-амфибия «Боцман-2», который очищает акваторию. Очистка береговой линии полностью завершена.

Участок №3 «р. Мулянка, ул. 2-я Мулянская» очищен примерно на 50%.

На участке №1 «р. Мулянка: от «Мегацентра» и Сбербанка до ул. 1-я Пыжевская, дамба» береговая линия очищена. Через три дня планируется завершить работы на участке от шоссе Космонавтов до Дамбы №1. Там к работам присоединился второй экскаватор-амфибия, который занимается механизированной и ручной очисткой акватории.

Вдоль береговой линии установлено 30 информационных аншлагов для жителей. Эти таблички предупреждают о запрете купания, выгула домашних животных и опасности использования воды в бытовых целях.

На всех участках продолжаются работы по очистке береговой линии, мониторингу и обслуживанию боновых заграждений, а также сбор загрязненной нефтепродуктами воды и грунта.

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