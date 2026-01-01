В Прикамье похоронят погибших на СВО Андрея Шарова и Андрея Гренадерова Поделиться Твитнуть

Фото: страница администрации Верещагинского округа ВК / vk.ru/ver_adm

В Верещагинском округе Пермского края простились с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции. Гвардии рядовой Андрей Шаров и младший сержант Андрей Гренадеров были убиты при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрация Верещагинского муниципального округа.

Андрей Шаров родился в Перми 4 марта 1995 года. После окончания Зюкайской школы он получил профессию техника-механика в аграрном техникуме. За его плечами — служба по призыву (2015–2016), контрактная служба (2016–2019) и работа в пожарной части № 118 п. Зюкайка. В зоне СВО военнослужащий выполнял задачи сначала в составе ЧВК «ВАГНЕР», был старшим стрелком мотострелкового отделения, а затем продолжил службу после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Он погиб 18 марта 2025 года.

Церемония прощания с Андреем Шаровым состоится 5 августа. Отпевание назначено на 12:30, а траурный митинг — в 13:30 по адресу. В последний путь военнослужащего проводят в п. Зюкайка (ул. Подлесная, 12). В местной администрации выразили соболезнования родным. У погибшего остались мама, сестра, жена и дочь.

Андрей Гренадеров родился 1 января 1968 года в д. Сенино Сивинского района. После учёбы в Сивинской школе и службы в армии (1987–1989) окончил Кудымкарское училище по специальности тракториста и трудился в Сивинском леспромхозе. На СВО он был механиком-водителем и стрелком мотострелкового отделения. Был убит 13 февраля 2026 года.

Прощание с ним пройдёт сегодня, 4 августа, в с.Сепыч (ул. 1 Мая, 40) с 19:00. Завтра, 5 августа, в 9:00 состоится отпевание в православном храме Сретенской церкви. Согласно воле родных, мужчину похоронят в Сивинском округе. В администрации принесли соболезнования жене, близким и всем, кто знал Андрея Гренадерова.

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