За июль аптечная корзина в Перми подорожала на 0,5% Её цена достигла 6982 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми аптечные продажи в июле увеличились примерно на 10%, а средняя стоимость аптечной корзины выросла на 0,5% до 6982 руб. Об этом сообщает Megapteka.ru. Сервис провёл анализ аптечного рынка в 28 городах России за прошлый месяц.

Продажи эндокринных препаратов в Перми подскочили на 58%, а контрацептивов — на 36%. В то же время продажи обезболивающих и лекарств от инфекций упали на 7% и 3% соответственно.

В целом по России аптечный рынок продемонстрировал положительную динамику: продажи по десяти основным товарным группам выросли в среднем на 10% в рублях. Средняя стоимость аптечной корзины снизилась на 1% и составила 6976 руб.

Эндокринные препараты стали главным фактором роста: их доля в продажах увеличилась на 12,7 п. п. и достигла 26,3%. Ни одна из десяти категорий не показала снижения продаж в рублях. Наименьшую динамику продемонстрировали средства от простуды и гриппа (+2%) и препараты от аллергии (+2%).

Самая дорогая аптечная корзина в июле была зафиксирована в Омске — 7364 руб., а самая доступная — в Ставрополе — 6622 руб.

Цены больше всего выросли в Красноярске (+4%), а наибольшее снижение было отмечено в Краснодаре (-7%).

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