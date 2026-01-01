В восьми округах Прикамья пройдут выездные донорские акции Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В августе Пермская краевая станция переливания крови (ПКСПК) организует серию выездных донорских акций в ряде муниципалитетов региона. Мобильные бригады медиков посетят Пермь, Нытву, Соликамск, Верещагино, Березники, Куеду, Гремячинск, Добрянку и поселок Полазна.

Донорская кровь является критически важным ресурсом для проведения сложных хирургических операций, лечения тяжелых заболеваний, а также для оказания помощи пострадавшим в авариях и чрезвычайных ситуациях. Регулярная сдача крови позволяет спасать жизни и поддерживать здоровье пациентов по всему Пермскому краю.

Стать донором может любой здоровый человек, достигший 18 лет и весящий более 50 килограммов, не имеющий медицинских противопоказаний. К донации допускаются граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, законно проживающие на территории РФ не менее одного года. При себе необходимо иметь паспорт и номер СНИЛС. Мужчинам разрешается сдавать кровь не более пяти раз в год, женщинам — не более четырех, при этом интервал между донациями должен составлять не менее 60 дней.

После успешной процедуры каждый донор получает справку, которая дает право на два дополнительных дня отдыха с сохранением среднего заработка, а также денежную компенсацию на питание в размере 1057 рублей.

Для обеспечения качества биоматериала и безопасности донора важно правильно подготовиться к визиту. Сдавать кровь натощак не следует. Однако накануне и в день донации необходимо полностью исключить из рациона жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясо, рыбу, молочные продукты, яйца, любое масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы.

Рекомендуется употреблять сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы и макароны на воде без масла, а также свежие овощи и фрукты. За 48 часов до процедуры запрещено употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарственные препараты, содержащие аспирин и анальгетики.

Проходить предварительное медицинское обследование заранее не требуется: необходимый осмотр и экспресс-анализы проводятся специалистами Службы крови непосредственно в день обращения. Донорам также рекомендуется брать с собой питьевую воду и приходить в удобной, не сковывающей движений одежде.

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