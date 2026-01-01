Арбитражный суд Пермского края подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года

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Unknown_48

  Правительство Пермского края

Под руководством председателя Арбитражного суда Пермского края Валерия Голубцова состоялось совещание судей, посвященное результатам работы ведомства за первые шесть месяцев текущего года. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено росту судебной нагрузки, увеличению числа поступающих исковых заявлений и мерам по обеспечению своевременного и качественного отправления правосудия.

Заместитель председателя суда Сергей Торопицин сообщил о росте количества административных споров примерно на треть, что является нетипичным для предыдущих лет. Чаще всего суд рассматривал дела о взыскании обязательных платежей и штрафов, а также споры об оспаривании решений административных органов о привлечении к ответственности. Также были подведены итоги работы постоянного судебного присутствия в городе Кудымкар, где, несмотря на возросший объем дел, было обеспечено своевременное рассмотрение всех категорий споров, включая заметный рост дел о банкротстве физических лиц.

О результатах работы судебной коллегии по гражданским правоотношениям рассказала Елена Кульбакова. Она отметила, что коллегии удалось сохранить высокий темп рассмотрения дел без ущерба для их качества, в том числе при работе с серийными и социально значимыми спорами.

Заместитель председателя суда Наталья Субботина представила статистику по делам о несостоятельности. Ежемесячно в суд поступает около тысячи заявлений, подавляющую часть которых составляют дела о банкротстве граждан. При этом в первом полугодии зафиксирован более чем двукратный рост числа заявлений о банкротстве юридических лиц. Несмотря на увеличение общей судебной нагрузки примерно на треть, суду удалось в два раза нарастить объем завершенных дел о банкротстве. Особое внимание было обращено на почти трехкратный рост числа дел, по которым гражданин-должник не был освобожден от исполнения обязательств. Данная тенденция обусловлена формированием Верховным Судом Российской Федерации новых правовых подходов, что имеет принципиальное значение для корректировки практики в этой социально чувствительной сфере.

Для неукоснительного соблюдения сроков рассмотрения дел суд активно использовал предусмотренные законом инструменты, включая рассмотрение вопроса о наложении судебных штрафов по собственной инициативе, завершение длительных процедур банкротства и взаимодействие с саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.

Подводя итоги, председатель Арбитражного суда Пермского края Валерий Голубцов поблагодарил коллектив за проделанную работу и ответственный подход. Он подчеркнул, что в условиях возрастающего объема заявлений безусловным приоритетом остается обеспечение высокого качества правосудия, строгое соблюдение процессуальных сроков, исключение необоснованных задержек и поддержание единообразия судебной практики на основе актуальных позиций Верховного Суда Российской Федерации.

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