Арбитражный суд Пермского края подвел итоги работы за первое полугодие 2026 года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Под руководством председателя Арбитражного суда Пермского края Валерия Голубцова состоялось совещание судей, посвященное результатам работы ведомства за первые шесть месяцев текущего года. Основное внимание в ходе обсуждения было уделено росту судебной нагрузки, увеличению числа поступающих исковых заявлений и мерам по обеспечению своевременного и качественного отправления правосудия.

Заместитель председателя суда Сергей Торопицин сообщил о росте количества административных споров примерно на треть, что является нетипичным для предыдущих лет. Чаще всего суд рассматривал дела о взыскании обязательных платежей и штрафов, а также споры об оспаривании решений административных органов о привлечении к ответственности. Также были подведены итоги работы постоянного судебного присутствия в городе Кудымкар, где, несмотря на возросший объем дел, было обеспечено своевременное рассмотрение всех категорий споров, включая заметный рост дел о банкротстве физических лиц.

О результатах работы судебной коллегии по гражданским правоотношениям рассказала Елена Кульбакова. Она отметила, что коллегии удалось сохранить высокий темп рассмотрения дел без ущерба для их качества, в том числе при работе с серийными и социально значимыми спорами.

Заместитель председателя суда Наталья Субботина представила статистику по делам о несостоятельности. Ежемесячно в суд поступает около тысячи заявлений, подавляющую часть которых составляют дела о банкротстве граждан. При этом в первом полугодии зафиксирован более чем двукратный рост числа заявлений о банкротстве юридических лиц. Несмотря на увеличение общей судебной нагрузки примерно на треть, суду удалось в два раза нарастить объем завершенных дел о банкротстве. Особое внимание было обращено на почти трехкратный рост числа дел, по которым гражданин-должник не был освобожден от исполнения обязательств. Данная тенденция обусловлена формированием Верховным Судом Российской Федерации новых правовых подходов, что имеет принципиальное значение для корректировки практики в этой социально чувствительной сфере.

Для неукоснительного соблюдения сроков рассмотрения дел суд активно использовал предусмотренные законом инструменты, включая рассмотрение вопроса о наложении судебных штрафов по собственной инициативе, завершение длительных процедур банкротства и взаимодействие с саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих.

Подводя итоги, председатель Арбитражного суда Пермского края Валерий Голубцов поблагодарил коллектив за проделанную работу и ответственный подход. Он подчеркнул, что в условиях возрастающего объема заявлений безусловным приоритетом остается обеспечение высокого качества правосудия, строгое соблюдение процессуальных сроков, исключение необоснованных задержек и поддержание единообразия судебной практики на основе актуальных позиций Верховного Суда Российской Федерации.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.