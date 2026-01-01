За сутки в Пермском крае произошло три пожара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 3 августа, на территории Пермского края было зафиксировано и ликвидировано три пожара. К счастью, обошлось без погибших и травмированных. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Огненные инциденты произошли в разных частях Прикамья. Один пожар зафиксирован в Перми, еще по одному возгоранию — в Губахинском и Верещагинском муниципальных округах.

Чтобы не допустить новых чрезвычайных ситуаций, спасатели и инспекторы провели масштабную профилактическую работу. 3 августа по всему краю работали 174 мобильные группы (433 человека). За сутки они совершили более 1,6 тыс. обходов мест проживания граждан; провели инструктажи по мерам пожарной безопасности для почти 2,5 тыс. человек; распространили свыше 2 тыс. тематических памяток и листовок.

В региональном МЧС призывают жителей и гостей Пермского края быть предельно внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. При первых признаках возгорания — запахе дыма или открытом огне — необходимо немедленно сообщать об этом экстренным службам по телефонам «101», «112» или «01».

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