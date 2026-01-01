В Перми приступили к ремонту лестниц и пешеходных мостовых переходов На данный момент работы ведутся на двух объектах в Мотовилихинском районе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми начался ремонт лестниц и пешеходных мостовых переходов, сообщили в МКУ «Пермблагоустройство». В Мотовилихинском районе уже ведутся работы на двух объектах: от остановки «Промкомбинат» на ул. Соликамской до домов № 20 на ул. Гашкова и № 2а на ул. Сигаева, а также от ул. Мостовой до дома № 2 на ул. Огородникова.

В процессе ремонта проводится демонтаж старых покрытий и установка новых металлоконструкций.

Всего планируется отремонтировать 11 объектов общей площадью свыше 2 тыс. кв. м. В Мотовилихинском районе работы также пройдут на четырех лестницах: на ул. Каширинской, 25; на 1-й Кольцевой, 50; от перекрестка улиц Минской и Саперной до ул. Сельскохозяйственной и от перекрестка улиц Киевской и Минской до ул. Урицкого. В Орджоникидзевском районе будут отремонтированы лестницы на улицах Железнодорожной, Залесной и Социалистической, а также пешеходный мостик на ул. Амбарной между микрорайонами КамГЭС и Домостроительный. Завершение всех работ планируется до конца текущего дорожного сезона.

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