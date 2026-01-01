Горнозаводский округ Прикамья привлёк концессионера для модернизации систем теплоснабжения Поделиться Твитнуть

Марина Замятина

Горнозаводский округ Пермского края и ООО «Легион-Урал» подписали концессионное соглашение на 15 лет. В рамках этого соглашения компания будет заниматься эксплуатацией, обслуживанием и поэтапной модернизацией объектов теплоснабжения. Это улучшит надежность коммунальной инфраструктуры и повысит качество теплоснабжения для местных жителей, сообщили в краевом правительстве.

Уже начались работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2026—2027 годов. В Горнозаводске возводится новая котельная, которая обеспечит теплом более 5 тыс. жителей и семь социальных объектов. Три котла, установленные в котельной, будут иметь общую тепловую мощность 18 МВт.

В п. Тёплая Гора идет реконструкция тепловых сетей протяженностью более двух километров, а также планируется замена котла мощностью 3 МВт.

Котельная № 3 в Пашии получит новый котёл мощностью 5 МВт, а центральную котельную оснастят котлом мощностью 500 кВт.

Для подготовки округа к отопительному сезону из краевого и местного бюджетов выделено 44 млн руб.

«Подписание концессионного соглашения обеспечит системный подход к развитию теплоснабжения в Горнозаводском округе. Последовательная модернизация инфраструктуры повысит надежность и бесперебойность отопительного сезона, а также улучшит качество теплоснабжения для жителей», — подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Пермского края Наталья Киселева.

Кроме того, в июне 2026 года округу из краевого бюджета была предоставлена дополнительная субсидия в размере 4,7 млн руб. Эти средства будут направлены на ремонт и замену котельного оборудования в поселках Бисер и Старый Бисер.

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