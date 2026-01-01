Полиция задержала 19-летнего жителя Прикамья, разрисовавшего электричку Поделиться Твитнуть

фото полиции на транспорте

В Кунгуре транспортная полиция привлекла к ответственности 19-летнего местного жителя, который разрисовал два вагона электрички «Кишерть-Верещагино». Молодой человек ранее не имел проблем с законом.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в конце июля ночью. Сотрудники транспортной безопасности обнаружили на электричке граффити, выполненные аэрозольным баллончиком. Ущерб РЖД составил более 4800 руб.

Транспортные полицейские осмотрели место происшествия, но нарушитель уже скрылся. С помощью записей с камер наблюдения и оперативно-розыскных мероприятий личность граффитиста была установлена.

Юношу задержали по месту жительства и доставили в Линейный пункт полиции для дальнейшего разбирательства. Выяснилось, что он нигде не учится и не работает, а граффити увлекается уже несколько лет.

Материалы дела переданы в судебный участок № 3 Кунгурского судебного района Пермского края. Молодому человеку грозит штраф и возмещение ущерба РЖД в гражданском порядке.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.