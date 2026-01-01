В Прикамье создан первый отечественный цементировочный комплекс для нефтегазовой отрасли Поделиться Твитнуть

Пермский завод грузовой техники представил первый в стране цементировочный комплекс для нефтяной промышленности, который заменит зарубежные аналоги. Этот проект стал результатом сотрудничества региональных предприятий и государственной поддержки, сообщили в краевом правительстве.

Пермский завод грузовой техники (ПЗГТ) разработал и выпустил первый в России цементировочный комплекс для укрепления нефтяных и газовых скважин. Машина способна подавать сухие химические реагенты и работать в непрерывном режиме длительное время, закачивая большие объемы растворов. Ранее такие комплексы импортировались преимущественно из США. Новая разработка создана по заказу крупной нефтяной компании как часть программы импортозамещения и полностью спроектирована российскими инженерами.

Комплекс предназначен для приготовления и закачки тампонажного раствора с сухой химией для крепления скважин. Он обеспечивает возможность непрерывной работы с различными консистенциями растворов, что влияет на герметичность и долговечность скважины. Требования к надежности оборудования высоки.

При создании комплекса предприятие не просто скопировало зарубежные решения, а разработало собственную уникальную конструкцию, соответствующую современным стандартам нефтегазовой отрасли. Машина построена на полноприводном шасси 10×10 с двумя насосами и оснащена системой автоматизированного управления.

Проект является примером успешной региональной промышленной кооперации. Конструкторская документация разработана в Перми, производство организовано на площадке завода, а значительная часть комплектующих произведена предприятиями Прикамья. Руководство завода отмечает, что в регионе есть необходимые кадры и производственные мощности для реализации сложных высокотехнологичных проектов.

Создание комплекса стало возможным благодаря модернизации завода при поддержке краевого правительства. В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется приоритетный инвестиционный проект ПЗГТ, включающий строительство нового корпуса, расширение площадей и модернизацию оборудования. Первые подразделения уже работают в новых условиях.

Новые производственные мощности позволили сократить аутсорсинг, освоить сварку алюминия и увеличить производительность на 30%. В 2021 году проекту ПЗГТ был присвоен статус приоритетного. Общий объем инвестиций составил 146 млн руб. При поддержке государства предприятие получило инвестиционный налоговый вычет, который направило на развитие производства.

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