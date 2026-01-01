В Прикамье за присвоение бюджетных средств осуждены члены преступной группы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

УФСБ России по Пермскому краю пресекло деятельность преступной группы, которая присвоила бюджетные средства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленники обманули и злоупотребили доверием, чтобы реализовать муниципальные контракты по сносу аварийных домов в Березниках. Они похитили бюджетные средства в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный отдел УФСБ возбудил и расследовал уголовное дело против участников группы по ст. 160 УК РФ.

Березниковский городской суд Пермского края признал подсудимых виновными и приговорил их к лишению свободы на срок от 6 до 8 лет в исправительной колонии общего режима, штрафу от 900 тыс. до 1,7 млн руб. и запрету на работу в строительстве и демонтаже объектов на срок от 2,5 до 4 лет.

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