В Пермь едет поезд «Великий Чайный Путь» с китайскими туроператорами Поделиться Твитнуть

5 августа в Пермь прибудет делегация китайских туроператоров и блогеров, участвующих в международном железнодорожном туре «Великий Чайный Путь». Этот маршрут охватывает ключевые города России: Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь и Москву. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Поезд отправился 28 июля из Улан-Удэ и завершит своё путешествие 7 августа. Участники преодолеют около 5,6 тыс. км, изучая туристический потенциал семи регионов. Цель проекта — к 2027 году разработать премиальный турпродукт для китайских туристов с высоким уровнем дохода.

В состав делегации входят 15 представителей китайских туристических компаний, специализирующихся на въездном, железнодорожном и элитном туризме, а также известные отраслевые блогеры. Они работают с клиентами люкс-сегмента и vip-гостями.

Путешествие проходит на туристическом поезде «Байкальская сказка». Участники оценивают качество сервиса, которое станет основой будущего турпродукта.

В Перми делегация ознакомится с туристическими возможностями региона, гостиничной инфраструктурой, экскурсиями и уровнем сервиса. Запланированы встречи с представителями органов власти и туристической отрасли края, на которых обсудят перспективы сотрудничества, развитие нового маршрута и включение региона в туристические программы для китайских туристов. По итогам тура китайские партнёры подготовят готовые турпакеты и включат их в свои каталоги.

Региональное правительство подчёркивает стратегическую важность Прикамья в данном проекте. Исторически регион был важным пунктом Великого чайного пути: одна из ветвей маршрута в XIX веке проходила через Сибирь, Пермь и Кунгур. Последний считался чайной столицей России благодаря купцам Алексею Губкину, Александру Кузнецову и Михаилу Грибушину.

Организаторами проекта выступают «РЖД Тур» и АО «Федеральная пассажирская компания» при поддержке Российского союза туриндустрии и Минэкономразвития РФ. Проект также поддерживают органы власти семи регионов, включая правительство Пермского края.

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