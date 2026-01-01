В Перми запустили «чудотворительный» мерч для помощи тяжелобольным детям Вырученные средства направят на оплату работы нянь, врачей и игровых терапевтов Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Благотворительный фонд «Дедморозим» представил первую в истории линейку фирменного мерча. Вырученные от продажи деньги будут направлены на оплату работы нянь, врачей и игровых терапевтов, чтобы дети могли оставаться дома, а не в больничных палатах или интернатах.

Как рассказали в «Дедморозим», линейка получила название «Чудеса внутри меня». В неё вошли две модели футболок и белая сумка-шопер. По словам координатора по рекламе фонда Дарины Швецовой, дизайн изделий объединяет специальный звёздчатый паттерн, символизирующий взмах волшебной палочки.

«Это символично, так как обладатели этих вещей помогут тяжелобольным детям оставаться дома, а не в больнице или интернате. В этом и состоит настоящая магия», — отметила она.

Первая модель футболки оснащена карманом для телефона, внутренняя часть которого скрывает фирменный узор. У второй модели, напротив, через специальный разрез паттерн выглядывает наружу. Стоимость одежды составляет 2 500 руб., шоперов — 1 500 руб.

Фото: фонд "Дедморозим"

Приобрести продукцию можно в магазинах пермского бренда NashLosь в ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» (ул. Петропавловская, 73А, 2 этаж), в ТРК «Колизей Cinema» (ул. Куйбышева, 16, 2 этаж) и в ТРК «СемьЯ» (ул. Революции, 13, 2 этаж).

Напомним, ранее подопечные фонда уже создавали благотворительные сувениры. Совместно с историческим проектом «беглые грамоты» была выпущена коллекция открыток, вдохновлённых легендами о таинственной Пермской Чуди.

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