В Перми 6 августа стартует окружной финал проекта «МолоТ» Соревнования продлятся три дня Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В окружном финале проекта Приволжского федерального округа для работающей молодёжи «МолоТ» примут участие 420 человек — в Пермь приедут делегации из всех 14 регионов ПФО. Заезд состоится 5 августа, в этот же день для участников пройдут регистрация и квест-знакомство «Код Прикамья». Также на капитанских собраниях будут определены составы команд и составлены турнирные сетки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Соревнования стартуют на площади перед молодёжным центром «Кристалл» с торжественной церемонии открытия 6 августа. В программу трёхдневных состязаний, которые будут проходить с 6 по 8 августа, войдут 15 дисциплин. Все мероприятия будут проходить непосредственно в столице Прикамья. Среди новшеств финала этого года — расширенный перечень дисциплин, к которым добавлено перетягивание каната, конкурс видеороликов и профессионального мастерства «Молодёжный труд».

Участников финала проекта «МолоТ» ожидают соревнования по мини-футболу, настольному теннису, шахматам, волейболу и «городкам». Также в программу войдут бег-эстафета и семейная эстафета, интеллектуальная игра, спортивное ориентирование, марш-бросок, военизированная эстафета, творческие конкурсы и т.д. Для зрителей на набережной Камы будет работать площадка по городошному спорту.

Организатор проекта — правительство Пермского края под патронажем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

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