В Прикамье из-за паводка подтопило нижнюю переправу в селе Кын Местные власти развернули пункт временного размещения Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Лысьвенского округа /vk.ru/lysvaadm

В с. Кын Лысьвенского округа из-за подъёма уровня воды в Чусовой нижняя переправа оказалась подтоплена на 20 см, однако движение по ней сохраняется. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

По данным властей, для контроля за состоянием дороги и безопасности граждан на месте дежурит техника МБУ «ЖКХ» Кыновского территориального управления. Верхняя переправа функционирует в штатном режиме.

Для оперативного реагирования на пристани дежурит лодка службы спасения. Мониторинг обстановки ведут специалисты местной пожарно-спасательной части, служба спасения и направленные в село сотрудники Пермской краевой службы спасения. В готовность приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Фото: администрация Лысьвенского округа /vk.ru/lysvaadm

Спасатели провели подомовой обход, оповестив жителей о порядке эвакуации.

«На данный момент желающих покинуть свои дома нет, но возможность эвакуации сохраняется для всех», — сообщили в администрации.

Фото: администрация Лысьвенского округа /vk.ru/lysvaadm

Пункт временного размещения (ПВР) развернут в здании школы по ул. Мира, 40. По вопросам эвакуации жители могут обращаться в Кыновское территориальное управление по тел. +7 (34 249) 5-22-62.

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