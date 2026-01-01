Пермяк отсудил у питерской компании более 360 тысяч рублей за бракованные тормозные диски Недобросовестная фирма отказалась добровольно возместить ущерб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми взыскал через Ленинский районный суд с интернет-магазина из Санкт-Петербурга свыше 360 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

История конфликта началась в апреле 2024 года, когда мужчина заказал на сайте петербургской фирмы тормозные диски на общую сумму 115 тыс. руб. (два заказа). В процессе эксплуатации на одном из дисков появились трещины. Покупатель сразу же сообщил об этом продавцу. Компания признала производственный брак и предложила клиенту оформить возврат товара ненадлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, отправив обратно все четыре диска для их замены или возврата денег.

В сентябре 2024 года фирма получила товар назад, однако после этого никаких действий не предприняла: ни замену, ни возврат средств. Досудебная претензия покупателя тоже была оставлена без удовлетворения.

Рассмотрев материалы дела, суд установил факт нарушения сроков передачи предварительно оплаченного товара надлежащего качества и удовлетворил иск.

В пользу жителя Перми взысканы:

— стоимость покупки — 115 тыс. руб.;

— неустойка — 115 тыс. руб.;

— компенсация морального вреда — 10 тыс. руб.;

— штраф за отказ удовлетворить требования потребителя добровольно — 120 тыс. руб.

Общая сумма взыскания составила 360 тыс. руб. Кроме того, с недобросовестной компании в доход местного бюджета взыскана госпошлина 10 900 руб. Заочное решение суда в законную силу пока не вступило.

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