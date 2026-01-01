Пожарные объяснили эвакуацию в пермском ТРК «Семья» Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Вечером 3 августа в пермском торгово-развлекательном комплексе «Семья» сработала пожарная сигнализация, и всех посетителей попросили покинуть помещения. Многочисленные сообщения об этом быстро распространились в социальных сетях. Пользователи выкладывали фото и видео, на которых люди покидают здания.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали о причинах инцидента: «В ТРК «Семья» сработала система автоматической пожарной сигнализации. На фудкорте произошло пригорание пищи».

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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