В Прикамье 3 августа зарегистрировали 11 кандидатов в депутаты Госдумы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крайизбирком продолжает процесс регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы РФ девятого созыва. Как сообщили в комиссии, 3 августа зарегистрировано ещё 11 кандидатов, представляющих одномандатные избирательные округа.

Так, зарегистрированы Армен Бежанян (округ № 62 «Пермский»), Галина Автухович, Егор Ермаков, Андрей Кобелев (все три — округ № 63 «Чусовской»), Михаил Дьячков, Ирина Казанцева, Вероника Куликова (все три — округ № 64 «Кунгурский»), Ядвига Веклич, Алексей Грибанов, Ольга Колоколова, Юрий Уточкин (все четыре — округ № 65 «Кудымкарский»).

Общее количество зарегистрированных кандидатов в Избирательной комиссии Пермского края на данный момент составляет 32 человека, которые будут участвовать в выборах по четырём одномандатным округам.

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