Готовность сада Миндовского в Перми оценивается в 50% Работы полностью должны завершиться до конца 2026 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В одном из ключевых мест Индустриального района Перми — саде Миндовского — активно идут работы по благоустройству. Строители уже обновили более 45% тротуарной плитки, убрали аварийные деревья и установили новые скамейки. Вскоре начнётся монтаж новой сцены и входных групп. Под детскую площадку залит фундамент, и там появятся новые аттракционы, включая горку и элементы декора в стиле советского «Союзмультфильма». Общая готовность объекта оценивается примерно в 50%, об этом сообщил советник губернатора по вопросам строительства Павел Черепанов.

Также в саду планируется высадить около тысячи новых кустарников. Баскетбольная площадка, которая была установлена по инициативе молодёжи района с привлечением частных средств, сохранена. Рядом с ней обновили резиновое покрытие для спортивной зоны.

Напомним, сад имени Миндовского стал победителем народного голосования за благоустройство в 2026 году. Работы полностью должны завершиться осенью.

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