Специалисты Пермской краевой службы спасения выехали в Кын для помощи жителям Населённый пункт ждёт новое подтопление Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Пермяков / vk.com/aleksvperm

Из-за увеличения сброса воды с водохранилища в п. Староуткинск (Свердловская обл.) ожидается подъем уровня воды в Чусовой в районе с. Кын Лысьвенского округа Пермского края. За ситуацией в селе, связанной с возможным подтоплением, следят Лысьвенская муниципальная служба спасения и сотрудники пожарной части 103 Управления государственной противопожарной службы Пермского края.

В село также направлены специалисты Пермской краевой службы спасения. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Пермскому краю приведена в состояние готовности.

Как сообщили в минтербезе региона, в селе создан пункт временного размещения (ПВР) (ул. Мира, 40 (школа). При необходимости там будет оказана помощь жителям. Людей просят подготовиться к возможной эвакуации.

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