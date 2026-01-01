В Октябрьском округе Прикамья компенсируют утрату урожая из-за паводка Выплаты должны начаться на этой неделе Поделиться Твитнуть

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В Октябрьском округе продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка, сообщили в краевом правительстве.

Всего в ликвидации последствий ЧП задействовано более 100 волонтеров. Они участвуют в доставке гуманитарной помощи, расчистке русел рек, уборке придомовых территорий от ила и мусора, сортировке дров и решении бытовых вопросов, особенно для старшего поколения. Более 200 жителей из 60 домов получили адресную помощь в виде гуманитарной поддержки и уборки.

Особое внимание уделяется комплексным мерам поддержки. По поручению губернатора Дмитрия Махонина, из резервного фонда Пермского края всем обратившимся была выплачена единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. руб. на первоочередные нужды. Всего поступило 471 заявление.

Также продолжается выплата компенсаций за утрату движимого имущества. Размер компенсации составляет до 200 тыс. руб. и покрывает ущерб, нанесенный мебели, бытовой технике, дровам и другим предметам первой необходимости. На сегодняшний день поддержка оказана более чем половине заявителей, остальные получат выплаты в ближайшие дни.

Администрация Октябрьского округа продолжает принимать заявления на выплату материальной помощи за утрату урожая и повреждение заборов и ограждений. Размер компенсации составляет до 25 тыс. руб. на одно домовладение, и выплаты начнутся на этой неделе.

Продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. На региональных объектах завершены работы по восстановлению временных проездов в районе рек Атер и Алмаз, и движение осуществляется в штатном режиме. Рабочие возобновили капитальный ремонт основных сооружений.

На автодороге Чернушка—Тюш в с. Богородск паводок размыл откос дороги с тротуаром. На сегодняшний день откос и основание тротуара восстановлены, установлен бортовой камень, отсыпан щебень. Рабочие уплотнили слой щебня катком для дальнейшего асфальтирования. Администрация округа продолжает восстановление местных дорог.

По поручению губернатора краевой минтранс совместно с администрацией округа должны завершить все работы до 15 августа.

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