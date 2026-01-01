Стала известна программа пермского фестиваля RED FEST
Он пройдёт 22 и 23 августа
Организаторы опубликовали полное расписание выступлений на пермском фестивале RED FEST 2026 (12+), который состоится 22 и 23 августа на площадке Digital Port на берегу Камы. На двух сценах зрителей ждут выступления популярных групп, новых исполнителей и популярных пермских диджеев и музыкантов.
На главной сцене выступят Хаски, Солова, Антоха МС, Павлова, Хмыров, Диктофон, passmurny, Буерак, Uncle Pecos, Макс Юдин, Half Moon Glass, Pompeya, Vodoley gt, "Меланхолия 1", "Международный атлас облаков" и Даша Калина.
На альтернативной сцене можно будет услышать Saint City Lovers, Raw Takes, AX.РЕП, Plemyannik, Street Choice, Timur Ptahin, Vova Syuzev, DJ Д.Ж., Kirill Peshkov, VLADH8VAS в дуэте с OKOLOSASHA, Edit.Undo, Boltik, Omodox, Disco Grooves 59, K8BBIT в дуэте с Olyakkka и Sasharogozh.
Кроме того, посетителей ждут мастер-классы и лекции, детская зона с играми и занятиями, шахматы, различные активности и зоны отдыха, дизайн-маркет и фудкорт, а также танцы на закате у Камы.
Дети до 9 лет и пенсионеры могут посетить фестиваль бесплатно, для детей 9-12 лет включительно предусмотрен детский билет.
RED FEST проходит при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края.
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