Стала известна программа пермского фестиваля RED FEST

Он пройдёт 22 и 23 августа

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Red Fest

  Никита Чунтомов

Организаторы опубликовали полное расписание выступлений на пермском фестивале RED FEST 2026 (12+), который состоится 22 и 23 августа на площадке Digital Port на берегу Камы. На двух сценах зрителей ждут выступления популярных групп, новых исполнителей и популярных пермских диджеев и музыкантов.

На главной сцене выступят Хаски, Солова, Антоха МС, Павлова, Хмыров, Диктофон, passmurny, Буерак, Uncle Pecos, Макс Юдин, Half Moon Glass, Pompeya, Vodoley gt, "Меланхолия 1", "Международный атлас облаков" и Даша Калина.

На альтернативной сцене можно будет услышать Saint City Lovers, Raw Takes, AX.РЕП, Plemyannik, Street Choice, Timur Ptahin, Vova Syuzev, DJ Д.Ж., Kirill Peshkov, VLADH8VAS в дуэте с OKOLOSASHA, Edit.Undo, Boltik, Omodox, Disco Grooves 59, K8BBIT в дуэте с Olyakkka и Sasharogozh.

Кроме того, посетителей ждут мастер-классы и лекции, детская зона с играми и занятиями, шахматы, различные активности и зоны отдыха, дизайн-маркет и фудкорт, а также танцы на закате у Камы.

Дети до 9 лет и пенсионеры могут посетить фестиваль бесплатно, для детей 9-12 лет включительно предусмотрен детский билет.

RED FEST проходит при поддержке Фонда креативных индустрий Пермского края.

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