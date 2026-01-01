Пермский Bionord Pro выиграл очередной международный турнир Соревнования прошли в Екатеринбурге Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Екатеринбурге завершился международный турнир по баскетболу 3×3 «Энергия РМК», где победу одержал пермский клуб Bionord Pro. В финале наши спортсмены обыграли команду DAWGS из Москвы со счётом 21:18.

В соревнованиях приняли участие 10 команд из России, Сербии, Хорватии, Китая и Доминиканской Республики.

В составе победителей играли Илья Богданов, Александр Зуев, Станислав Шаров и Игорь Бурик, а тренером команды был Алексей Жердев.

Станислав Шаров был признан самым ценным игроком турнира.

Следует отметить, что команда Bionord Pro уже выигрывала этот турнир в 2025 году.

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