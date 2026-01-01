Все школы и детские сады Перми прошли проверку к новому учебному году В 18 образовательных учреждениях проводится капитальный ремонт Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Межведомственная комиссия в Перми, состоящая из представителей департамента образования, полиции и национальной гвардии, провела проверку всех образовательных учреждений города. Она ценила состояние зданий, территории и ограждений, проверила работу инженерных систем, системы охраны и видеонаблюдения, а также документы по безопасности дорожного движения.

Всего в Перми 94 школы, 74 детских сада и 11 учреждений дополнительного образования, и все они успешно прошли проверку. Все замечания комиссии были оперативно устранены. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

Он напомнил, что в этом году в 18 образовательных учреждениях проводится капитальный ремонт. Среди них школы №45, 65, 81, 116 и гимназия №5. Эти школы ещё не готовы к приему учеников, так как ремонт в них завершится только после начала учебного года, и они не проходили приёмку.

«Лично контролирую ход работ, чтобы дети как можно скорее вернулись в обновленные и современные учебные заведения», — заверил градоначальник.

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