Рособрнадзор вынес предупреждение вузу из Пермского края Чайковскую академию физической культуры и спорта возглавляет Альберт Демченко Поделиться Твитнуть

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) вынесла предупреждения 19 вузам, в том числе ФГБОУ ВО «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта». Об этом сообщается на сайте ведомства. Какие именно выявлены нарушения в прикамском вузе, не уточняется.

Чайковская государственная академия физической культуры и спорта — это высшее учебное заведение, расположенное в Чайковском Пермского края. Академия занимается подготовкой специалистов в области физической культуры и науки.

Она была основана в марте 1980 года как филиал Челябинского государственного института физической культуры. Её главной задачей с самого начала была подготовка специалистов, прежде всего для зимних видов спорта.

21 декабря 1995 года филиал получил статус самостоятельного вуза — Чайковского государственного института физической культуры. А 8 июня 2021 года был переименован в Чайковскую государственную академию физической культуры и спорта.

В структуре академии работают два факультета: физической культуры и спорта, а также дополнительного образования и повышения квалификации. Открыта аспирантура по трём научным специальностям: физическая культура и профильная физическая подготовка; теория и методика спорта; оздоровительная и адаптивная физическая культура.

Возглавляет вуз трёхкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко.

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