На севере Прикамья парашютисты потушили лесной пожар Поделиться Твитнуть

пожар в Гайнском лесничестве / фото: Пермский лесопожарный центр

В воскресенье, 2 августа, в Вишерском участковом лесничестве Колвинского лесничества был успешно потушен лесной пожар. В операции по ликвидации огня участвовали шесть парашютистов-пожарных из Ныробского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз», сообщили в минприроды региона.

Площадь, охваченная пожаром, составила всего 0,01 га. На 3 августа в лесном фонде Пермского края не зафиксировано действующих возгораний.

«Если вы заметили пожар в лесу, пожалуйста, сообщите об этом в Региональную диспетчерскую службу по тел.: 8 (342) 241-08-52 или 234-94-44, либо на прямую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00», — обратились к жителям в министерстве.

Всего с начала сезона в Прикамье произошло 25 лесных пожаров на площади 26,19 га. Все возгорания были потушены оперативно.

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