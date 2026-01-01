В Перми директора магазина осудят за присвоение товаров Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми по заявлению представителя крупной торговой сети было возбуждено уголовное дело. Женщину 25 лет подозревают в присвоении чужого имущества. Ей инкриминируют ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

По предварительным данным, директор магазина, злоупотребив своим служебным положением, похитила товар на сумму свыше 4 тыс. руб. В частности, были украдены детская обувь и одежда, находившиеся в её распоряжении.

Расследование продолжается, и полицейские выясняют все детали произошедшего.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.