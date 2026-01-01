Банк выделил 180 млн на строительство онкологического центра в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края / t.me/acppermmkrai

Банк ДОМ.РФ предоставил первый транш в размере более 180 млн руб. для финансирования строительства онкоцентра в Перми. Общая сумма кредитного портфеля банка, направленного на этот проект, достигнет почти 6 млрд руб. руб., сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Эти средства предназначены для завершения строительства комплекса зданий центра, приобретения медицинского оборудования и организации его работы.

Группа компаний ДОМ.РФ всесторонне финансирует строительство онкоцентра, используя разнообразные финансовые инструменты. Общая сумма, которую ДОМ.РФ выделит на реализацию проекта, превысит 16 млрд руб.

Более 10,5 млрд были привлечены с помощью механизма инфраструктурных облигаций. Этот механизм позволяет привлекать инвестиции на рынках капитала и направлять их на развитие инфраструктурных объектов в регионах России. Таким образом, регион экономит бюджетные средства и реализует капиталоемкие социальные проекты.

Оставшуюся часть финансирования предоставляет Банк ДОМ.РФ.

«Заем, привлеченный через инфраструктурные облигации, полностью направлен региону. Эти средства позволили построить хирургический стационар, операционный блок с отделением реанимации и интенсивной терапии, а также химиотерапевтический и гематологический центры и радиологический стационар. Сейчас мы привлекаем банковское финансирование для оснащения центра современным медицинским оборудованием и его подготовки к приему пациентов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Открытие онкологического центра запланировано на 2027 год.





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