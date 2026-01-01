В МЧС предупредили жителей Прикамья о туманах и грозах 4 августа Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 4 августа в отдельных районах Пермского края ожидаются туман и гроза. Жителей просят быть бдительными и осторожными, а в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями, зданиями и линиями электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи них; при авариях на электросетях немедленно отключить все электроприборы и соблюдать меры пожарной безопасности; водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию; пешеходам рекомендуется проявлять осторожность при переходе через проезжую часть.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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