Следователи установили причину гибели четверых уфимских туристов в Пермском крае Поделиться Твитнуть

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Уголовное дело, возбужденное в связи с гибелью четверых туристов из Уфы в Красновишерском районе Пермского края, прекращено. Об этом изданию «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

По данным СУ СКР по Пермскому краю, все необходимые следственные мероприятия и экспертизы были проведены. Анализ собранных доказательств позволил сделать вывод о том, что причиной гибели участников туристической группы стал несчастный случай.

Напомним, 20 февраля группа из пяти друзей из Уфы отправилась в Красновишерский район, чтобы покататься на снегоходах. Планировалось, что они совершат 100-километровый переход на плато Кваркуш и вернутся домой 23-24 февраля. Однако связь с ними была потеряна. 27 февраля начались масштабные поисковые работы, и уже на третий день, 1 марта, спасатели обнаружили тела погибших. В живых остался только один участник группы — 67-летний Сергей Яковлев.

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