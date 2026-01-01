Предприятия Пермского края улучшили финансовые результаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь-май 2026 года организации Пермского края, исключая субъекты малого предпринимательства, кредитные и государственные (муниципальные) учреждения, некредитные финансовые организации и компании с численностью до 15 человек, показали положительный сальдированный финансовый результат в размере 272,7 млрд руб. Это на 51,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В целом по краю 65,2% организаций завершили отчётный период с прибылью, которая составила 301,2 млрд руб., что на 50,8% превышает показатель за январь-май 2025 года. Убыток убыточных организаций увеличился на 40,4% по сравнению с предыдущим годом и достиг 28,6 млрд руб.

Организации промышленного производства за январь-май 2026 года также продемонстрировали положительный сальдированный финансовый результат в 252,2 млрд руб. В промышленности края доля прибыльных организаций составила 53,6%, а их прибыль — 274,1 млрд руб., что на 67,2% превышает аналогичный показатель за январь-май 2025 года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.